Quatre-vingts secondes et un mystère : “Sommes-nous seuls dans l’univers ? »

capture d'écran de la vidéo filmée par les pilotes de ligne

Éléments de réponse sur le site américain Vice et une histoire fascinante. Nous sommes en 2004, en Californie, au large de San Diego. Des F-18 de l’armée américaine survolent le Pacifique quand ils rencontrent en plein ciel un étrange objet volant. Il a la forme d’un Tic-Tac… L'OVNI a été filmé par les pilotes américains.

Les vidéos existent : c'était une révélation du New York Times il y a deux ans…

Rebondissement cette semaine : l’armée américaine reconnait que les documents sur cet OVNI étaient classés "top secret". Pas question d’en dire plus, le Pentagone déclare que les rendre publics entraînerait un danger exceptionnellement grave pour la sécurité nationale des Etats-Unis.

On n’en saura donc pas plus pour le moment… Mais c'est très bonne occasion de (re)regarder E.T.… Et si E.T. n’était pas qu’un film ?