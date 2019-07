80 secondes pour vous parler d'un bel objet littéraire. Huit livres de poche violet, bleu, jaune, rose et vert de la collection "Un Été avec", une série que vous connaissez bien sur France Inter...

"Un été avec" réédité © Getty / Utamaru Kido

Homère, le musicien conté par Sylvain Tesson, dont nous vivons encore dans la symphonie...

Proust, par Laura El Maki et huit autres écrivains partis à la recherche de "La recherche"...

Laura El Maki, toujours, avec Guillaume Gallienne à l'ombre du géant Victor Hugo, "un océan à lui tout seul"... Sans oublier Régis Debray et Paul Valéry et Charles Baudelaire par Antoine Compagnon et mes deux préférés : Machiavel et Montaigne, réminiscence émerveillée et émue du lycée et d’hypokhâgne : l'exercice du pouvoir et l'exercice d'une vie d'Homme... C'est un plaisir de tous les retrouver car en les lisant, on réentend la voix des narrateurs qui nous accompagnent tous les jours de l'été à huit heures moins cinq.

A moins que mon préféré ne soit ce petit livre bleu pâle : "Un Été avec moi". Une centaine de pages blanches pour se retrouver et y coucher tout ce qui se nous passe par la tête pendant l'été et même tout au long de l'année.