Une histoire et OLI ! Vous connaissez certainement la série de podcasts que vous propose France Inter à destination des tout-petits, série imaginée par Léonard Billot et réalisée par Lola Constantini .

Oli - Visuel générique - Vignette carrée © Radio France / Radio France

Quatre-vingts secondes ce matin sur les livres Oli qui sortent en librairie demain.

Ils sont au nombre de quatre : Nadine et Robert, les poissons rouges de Delphine de Vigan ; Olga, le canard et le petit garçon battu de Geneviève Brisac ; Les Bonnes résolutions du Père Noël de l’ami François Morel et Invisible Max de Zep, où un petit lutin propose à Max, engagé dans ce qui s’annonce comme la pire journée de sa jeune vie, sa première journée d’école, de devenir invisible. J’aurais adoré… Les livres sont illustrés, par Zep, donc, mais aussi par Laetitia Le Saux, Lili La Baleine et Sess.

C’est une co-édition France Inter/Michel Lafon. Pour nos auditeurs parisiens, venez découvrir ces livres avec vos enfants, pendant le goûter que nous organisons aujourd’hui à 16h à la librairie « Ici Librairie », 25 boulevard Poissonnière. Voilà : un goûter et Oli.

