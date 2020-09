Beaucoup de livres arrivent en librairie à la veille de l’élection présidentielle américaine.

Une manifestation de supporters de Donald Trump anti-masques aux Etats-Unis © Getty / Stefano Montesi - Corbis/Corbis

Quatre-vingts secondes ce matin sur celui que publient nos confrères Gilles Paris, du quotidien Le Monde, correspondant permanent à Washington, et Jérôme Cartillier, le correspondant de l’Agence France-Presse à la Maison Blanche depuis 2014.

C’est un document passionnant car de toute première main. Nous voilà embarqués dans le Bureau Ovale, à bord d’Air Force One, dans les meetings de Trump. On pousse aussi les portes des « briefings », ces réunions informelles entre les proches conseillers du Président et les journalistes, réunions pendant lesquelles il arrive à Trump lui-même de passer une tête. Si de loin, il peut sembler difficile de se faire une idée précise de Trump et du trumpisme, on voit dans ces pages que ça n’est pas nécessairement plus facile de près, dans cette atmosphère de campagne électorale permanente avec, dans le premier rôle, une bête de scène ayant appris le métier grâce à la téléréalité.

Ce livre n’est ni un pamphlet ni un essai théorique sur les ressorts des pouvoirs dits « populistes ». Non, c’est la reconstitution précise, méticuleuse, au scalpel de quatre années inouïes et tumultueuses. Et ça se lit d’un trait ! Amérique, années Trump, de Jérôme Cartillier et Gilles Paris est publié chez Gallimard, en librairie aujourd’hui.