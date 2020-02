C’est une très belle série documentaire sur la visibilité des personnes LGBTQ à la télévision américaine. LGBTQ, pour mémoire : lesbienne, gay, bi, trans et queer.

Neil Patrick Harris, acteur qui incarne notamment Barney Stinson dans la série "How I Met Your Mother" © Capture écran

Quatre-vingts secondes ce matin sur Visible qui explore, des années 50 et 60 à nos jours, une longue page d’histoire.

Les premières années sont celles de l’obscurantisme, quand l’homosexualité est évoquée à la télé comme une maladie à soigner. A partir de là, la série raconte la poussée formidable pour accéder, à travers la petite lucarne, à la visibilité. Visibilité dans la fiction : téléfilms et surtout sitcoms et soap-opéras. Visibilité dans les talk-shows de l’après-midi, qui touchent l’Amérique profonde. Visibilité aussi dans les journaux télévisés, ce qui concerne les LGBTQ n’étant pas considéré, jusqu’au SIDA, comme de l’information digne d’intérêt public. Et puis viennent tous les autres combats — sortir des personnages secondaires ridicules, faire en sorte que les personnages LGBTQ ne soient pas que des dépressifs ou des drogués dont le destin est de se suicider quand ils ne sont pas assassinés.

C’est absolument passionnant de voir comment ce combat a été mené, combien chaque victoire s’accompagne également de reculs. Absolument passionnant, aussi, de voir comment la télévision fut, pour les dizaines de témoins de la série, le seul moyen de se dire « tiens, je ne suis pas seul ». Dans Visible, la télé célèbre sa propre puissance. C’est à voir sur la plateforme Apple.

Aller plus loin avec "Intérieur Queer", notre podcast

Intérieur Queer », une collection de podcasts, entre conversation, reportage et documentaire, pour parler, avec les premier·ère·s concerné·e·s, des cultures et des identités LGBTQI .

Au micro : Camille Mati, Gabriel Debray et Hugo Combe ; à la réalisation : Flora Bernard.