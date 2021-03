C’est un texte court, doux et pudique, une page de souvenirs discrets : l’hommage que le romancier britannique Nick Cornwell rend à sa mère Jane, disparue le 27 février. Elle était l’épouse de John Le Carré aussi effacée qu’il était mondialement connu. Son intervention sur les livres était pourtant constante.

Quatre-vingts secondes ce matin sur l’hommage que le romancier britannique Nick Cornwell rend à sa mère Jane, disparue le 27 février. Jane était l’épouse de John Le Carré, elle était aussi effacée qu’il était mondialement connu.

Ce qu’on apprend dans ce texte, que j’ignorais en ayant pourtant lu tous ses romans, c’est que les livres de Le Carré étaient une œuvre commune dans laquelle Jane prenait une part décisive.

Non, son intervention était constante, à toutes les étapes, manuscrit, tapuscrit, couper et coller, au sens propre, bien avant les ordinateurs. Jane savait redresser et relancer les intrigues, elle savait si telle phrase exprimait exactement la pensée du romancier ou s’il fallait reformuler.