Le Huntington Post nous rappelle qu'il est l'auteur de l'une des phrases les plus énigmatiques du cinéma des années 60. A la fin du film Easy Rider, symbole du vent de liberté des jeunes hippies, il dit qu'ils ont tout gâché...

Peter Fonda en 1960 © Getty / Bettmann

"You know Billy, we blew it" (tu sais Billy, on a tout gâché)

Que veut dire cette phrase ? Peter Fonda n'a jamais voulu s'en expliquer... Parlait-il de la société de consommation en plein développement, des drogues, de la violence, du racisme aux Etats-Unis qu'on voit dans "Easy rider", mystère..

Pour les 50 ans du film, Denis Hopper qui joue alors Billy a tout simplement noté qu'il fallait un peu d'abstraction pour faire cogiter le spectateur dans cette scène.

Récemment, Peter Fonda faisait cette confession : "quand on me demande si Easy rider est toujours pertinent, si cette phrase a un sens, je dis regardez par la fenêtre" et il ajoutait comme une allusion à Donald Trump : "on est obligé de constater que l'on a tout gâché avec ce cinglé à la Maison blanche...