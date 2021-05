Il souffle comme un petit air de liberté en France aujourd’hui, avec cette nouvelle phase de déconfinement pour les commerces, les cafés, les restaurants et évidemment les lieux culturels.

Longue vie au nouveau festival "Mots pour mots" ! (image générique d'illustration) © Getty / Malte Mueller

Hier nous vous parlions de l’ouverture du nouveau musée de François Pinault à la Bourse de Commerce à Paris, tout à l’heure Léa recevra Albert Dupontel pour son film Adieu les cons que vous pourrez enfin aller voir au cinéma, comme avant ! Et quatre-vingts secondes ce matin pour vous annoncer la naissance de "Mot pour mots", un festival littéraire créé par France Inter, Télérama, L’Obs et le quotidien Le Monde.

Pénélope Bagieu, Nicolas Mathieu, Barbara Cassin, Edouard Louis, Amélie Nothomb, Pierre Nora, Camille Laurens : voici quelques-uns des très nombreux auteurs qui viendront à la rencontre du public. Tous disent en avoir un besoin et une envie immenses. Si la lecture est un exercice solitaire et silencieux, si elle a pu être un des loisirs de nos vies confinées, se retrouver ensemble, en chair et en os, alors que tant de festivals littéraires ont été annulés, c’est la promesse d’un très bon moment de conférences, de tables rondes et d’entretiens au long cours.

Le festival littéraire "Mot pour mots" se tiendra à Paris, à la Villette, les 5 et 6 juin prochains. Aucune inscription n’est nécessaire dans le respect des jauges et des mesures sanitaires. Longue vie à ce nouveau festival !