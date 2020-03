Elles sont apparues un peu partout sur les réseaux sociaux, les stars de la chanson.

Quatre-vingts secondes ce matin sur les concerts privés, les petits moments musicaux, les mélodies du confinement que vous proposent Jean-Louis Aubert, Matthieu Chedid, Bono, John Legend Patti Smith, Keren Ann, Christine and the Queen et tant d’autres. Petit extrait au jour 3 du confinement de la reprise de « Jour 1 » par Izia.

Dans un registre différent, voici Neil Young et ce qu’il appelle ses « concerts au coin du feu ».

Un bouquet de liens à retrouver ici, ici, ici , ici ou ici sur notre site internet, scrupuleusement choisis par Juliette Hackius, l’oreille de l’équipe du 7-9.