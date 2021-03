Les nouvelles mesures annoncées hier soir par Jean Castex sont claires : les Français qui le peuvent vont devoir passer au télétravail quatre jours par semaine.

Qui n'a pas eu envie de quitter discrètement une réunion à distance en télétravail ? Bonne nouvelle, ce sera plus facile désormais grâce à un logiciel de bruitages © Getty

C’est donc reparti pour le cauchemar des réunions vidéo via ces applications qui sont entrées dans nos vies comme Teams ou Zoom. Mais j’ai pensé à vous : quatre-vingts secondes ce matin sur un petit logiciel qui vous permet de feindre des problèmes pour vous barrer de votre réunion Zoom. Par exemple, la connexion internet de mauvaise qualité ou les travaux sous votre fenêtre.

Extrait

Les chiens, terribles, les chiens !

Extrait

Les hurlements de bébé sont redoutables

Extrait

Vous pouvez aussi composer une symphonie avec tous ces sons et avoir la garantie de ne plus jamais être invité à la moindre réunion.

Le site The Verge se demande pourquoi le son de quelqu’un en train d’uriner est proposé.

Extrait

Il s’interroge aussi sur les cris de bébé qui impliquent soit que vous en ayez un sous la main, soit que vous inventiez un bébé et persuadiez vos collègues qu’il existe vraiment. Dans ce dernier cas, il me semble que vous relevez plus de l’application Doctolib.

On doit cet ingénieux outil à un artiste américain, Sam Lavigne, qui vous propose aussi un autre logiciel qui efface automatiquement le programme Zoom quand il le repère sur votre ordinateur. Voilà : vous avez tous les outils du télétravail !