Internet, ça n’est pas que les réseaux sociaux, ça n’est pas que bruit, violence et polémique. Ce sont aussi ces chansons ayant plus de 20 ans et qui tutoient le milliard de vues sur Youtube : "Smells like teen spirit" de Nirvana, "Zombie" des Cranberry ou encore "Take on me" de A-ha !

Le groupe A-ha, novembre 1985 © Getty / picture alliance / Contributeur

Quatre-vingts secondes ce matin sur l’article, désopilant et sacrément informé, que Michael Atlan a publié sur le site Slate et qui recense les chansons ayant plus de 20 ans et qui tutoient le milliard de vues sur Youtube. Bref les chansons qui nous ont bouleversé nous les quadras (quadra bien tassé en ce qui me concerne) dans notre jeunesse.

A côté de « Smells like teen spirit » de Nirvana figure « Zombie » des Cranberry. Mais quel ne fut pas mon effarement de découvrir… eh bien de découvrir ça !

Le groupe A-ha ! « Take on me » — je ne vais pas réécrire l’histoire : cette chanson, dans mon âge tendre, suscitait en moi un torrent de sentiments complexes sur lesquels je ne parvenais pas à mettre de mots. Aujourd’hui, épaulé par un milliard de mes semblables, j’assume et goûte même, de temps à autre, la version acoustique du même morceau, parfaite bande-son de mes tourments d’adulte.

Voilà, c’est dit, je me sens mieux. L’article de Slate, au-delà de l’anecdote, analyse avec minutie l’origine, le destin numérique, la structure géographique du public de ces différents tubes, c’est passionnant à lire.