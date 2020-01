View this post on Instagram

Sebastien Demorand s’en est allé... immense tristesse 🖤Grande gueule et fine gueule, gourmet au cœur tendre et à l’estomac large, il conjuguait les verbes manger et boire à tous les temps et avec beaucoup de charisme, d’humour et d’érudition... Sur cette photo, le souvenir d’un bon gueuleton pour @ttbontv dans un de ses bistrots préférés : @lebonsaintpourcain. Mes pensées à sa famille et en particulier à son frère Nicolas #sebastiendemorand #rip 🙏