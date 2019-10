1978-79, un jeune homme de vingt ans et sa guitare. Quatre-vingts secondes ce matin sur une « démo » inédite de Prince, mise en ligne cette semaine.

Prince dans les années 1970 © Getty / Leni Sinclair/Michael Ochs Archives

Quatre-vingts secondes ce matin sur une « démo » inédite de Prince, mise en ligne cette semaine. Elle est belle et simple, allègre et émouvante.

I feel for you, qui devint quelques années plus tard, en 1984, un méga tube de Chaka Khan. Cette démo est disponible partout, en ligne et sur les plateformes de streaming. Elle sera également éditée en vinyle.

