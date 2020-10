Ceux qui aiment le savent : c’est aujourd’hui.

Bruce Springsteen est de retour avec un nouvel album, "Letter to you", qu'il qualifie de "plus personnel de tous" © AFP / Bryan Bedder / Getty North America

Quatre-vingts secondes ce matin sur la sortie de Letter to you, le nouvel album de Bruce Springsteen, douze titres avec le mythique E Street Band.

Cadeau de France Inter : le Boss, lui-même, invité aujourd’hui d’Antoine de Caunes, springsteenophile et springsteenologue de premier plan.

Comment décrire cet album, pris entre la mélancolie du temps passé, des proches disparus et le bonheur de refaire de la musique ensemble ? Une catharsis ?

Alors notez sur vos tablettes, ce nouvel album Letter to you de Bruce Springsteen, un album France Inter. Le Popopop spécial à 16h sur notre antenne et, si vous êtes abonnés, le documentaire qui accompagne l’album, mis en ligne aujourd’hui sur la plateforme vidéo Apple TV .