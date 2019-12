80 secondes pour démarrer la journée en musique. C'est à lire dans le "Washington Post".

Les musiques de Noël : on aime ou on aime pas ! © Getty / George Tsartsianidis / EyeEm

Le "Wapo" a mené l'enquête sur les chansons de Noël les plus écoutées aux Etats-Unis

Chaque année, le même phénomène se reproduit : la revanche du old school, l'éternel retour des mêmes chansons. Et depuis vingt ans maintenant, c'est toujours le même classement, ou presque. Aucune chanson du top 20 de Noël n'a été écrite au XXIe siècle.

Et voilà ce que donne le classement :

Troisième position Nat King Cole, The Christmas song :

Sur la deuxième marche du podium, le crooner Michael Bublé et sa reprise d'un grand standard de Noël, It's beginning to look like Christmas :

Et sur la première marche du podium, c’est évidemment Mariah Carey avec All I want for Christmas is you :

Explication : la nostalgie est la chose la mieux partagée des États-Unis.