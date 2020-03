Elle s’appelle Camille, elle est médecin hospitalier à Lyon. Quatre-vingts secondes ce matin sur le mail qu’elle a envoyé à France Inter.

Merci à tous ceux qui nous aident à passer cette crise © Getty / Sophie Gagnon-Bergeron

Camille y raconte sa vie, « qui ne ressemble plus à rien de connu ». Elle est en ce moment seule à la maison car son mari et ses deux enfants sont confinés ailleurs. Reste donc l’hôpital et « ses perspectives toujours plus alarmistes », l’espoir étant « d’avoir enfin un, deux masques par jour » pour elle et ses patients. « On nous prédit un cauchemar », ajoute Camille, qui dit pourtant « [essayer] d'être au maximum (…), de faire [son] travail du mieux [qu’elle] peut ».

Dans cette vie chamboulée, reste aussi France Inter. Camille nous dit trouver à la radio une continuité avec le monde d’avant. Et elle remercie Rebecca Manzoni, pour le Pop and Co de lundi, avec Alain Souchon qu’elle adore. Alors pour lui donner quelques forces et le sourire avant sa grande journée à l’hôpital, spéciale dédicace, Camille, de la part de toute l’équipe du 7-9.

Un grand merci à vous Camille pour ce que vous et les soignants faites tous les jours dans les hôpitaux de France. Alors tenez bon, on compte sur vous !