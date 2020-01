C’est une histoire foisonnante, déjà ancienne mais loin, très loin d’être terminée.

Quatre-vingts secondes ce matin sur une série documentaire qui couvre presque 50 ans d’histoire du hip hop, des années 70 à nos jours, de l’underground au triomphe d’une culture devenue mondiale.

Ce qui est passionnant, c’est de rencontrer des dizaines d’acteurs de premier ou de second plan, musiciens bien sûr, mais aussi producteurs, patrons de labels et de maisons de disque. Les pionniers ont vieilli, certains ont les cheveux blancs et un peu de bide, d’autres sont devenus des titans du secteur. Tous reviennent sur les hasards, les bidouillages, les rencontres improbables qui font aussi les révolutions musicales. Au fur et à mesure que le hip hop déploie son hégémonie, la série se déplace de New York à Los Angeles, Atlanta, la Nouvelle Orléans, Detroit.

La bande-son est évidemment riche, elle permet de réviser ses classiques et même de constituer au fil des épisodes une belle anthologie du hip hop (des plateformes de streaming ont d’ailleurs fait le travail pour vous).Hip hop evolution, série documentaire en quatre saisons, est à voir Netflix.