Et puisqu’on est vendredi, mais qu’il est impossible de sortir retrouver ses amis ou d’aller voir jouer son groupe de musique préféré.

Quatre-vingts secondes pour nourrir ce qu'Edgar Morin appelle "nos anticorps sociaux et culturels : l'amitié, la fraternité", et bien sûr la musique... Je vous conseille de restez à l’écoute puisque Radio France vous propose une série de concerts du confinement…

C’est à ne pas manquer : à 20h, France Inter lance sa première soirée pyjama. Stephan Eicher donnera un concert exclusif et confiné en direct depuis sa cuisine. Et puisque l’amour au temps du confinement n’a rien d’évident, j’espère vraiment qu’il chantera ça :

Et après Inter, passez sur FIP. À 22H, FIP et la BBC vous invitent à découvrir un concert de l’un des plus grands groupes du monde : Coldplay…

Mais vous savez que la plus grande salle de concert est chez vous.

À la radio… TousEnsembleEtChacunChezSoi