En ce qui concerne les masques, on ne s'inquiète pas pour eux, ils ont ce qu'il faut...

Les Daft Punk, le duo frenchie casqué est de retour, nous dit le réalisateur Dario Argento dans une ITW à La Reppublica. Le maître italien de l'horreur parle de son prochain film Occhiali Neri, lunettes noires en français. Tournage, il espère, en septembre.

Et les Daft Punk qui dit-il vont signer sa bande originale. Il raconte :

C'est par des amis en commun qu’ils ont appris que je préparais un nouveau film et ils m’ont téléphoné pour me dire qu’ils voulaient travailler avec moi. Ils doivent m’envoyer les premiers morceaux et viendront à Rome dès que possible.