Philippe Lançon, président du jury du 46è prix du Livre Inter © Radio France / Anne Audigier

Quatre-vingts secondes ce matin sur le Prix du Livre Inter, présidé cette année, vous le savez par Philippe Lançon. L’épidémie de COVID-19 n’a pas remis en cause cette édition 2020 mais en a profondément chamboulé les modalités : lecture des livres au format numérique, délibération, débats, discussions en visioconférence.

Sur le site de France Inter, vous trouverez des portraits de quelques membres du jury, ils parlent de leur rapport au livre et à la lecture. Des portraits et des entretiens avec les auteurs sélectionnés, par exemple Régis Jauffret qui un jour, en regardant un documentaire télé, tombe sur une image de son père arrêté pendant la guerre par la Gestapo. Ce livre, Papa, lui permet, grâce à l’écriture et à la fiction, de mieux connaître son père, écoutons-le…