Angèle chante les dégats causés par l'homme sur l'environnement...

Tout part de la Une saisissante du journal le Monde « La Terre vit sa période la plus chaude depuis 2 000 ans ».

Cet article, Angèle l'a lu. Dehors, c'était la canicule. Elle a alors improvisé une chanson sur son piano pour dire son angoisse face à cette terre en surchauffe qui pourrait devenir invivable. Chanson qu'elle a postée – comme elle le fait souvent – sur Instagram.

C'est un des morceaux les plus écoutés sur les réseaux sociaux le week-end dernier.

On est dans la merde jusqu’au cou,

C’est fou comme on a su oublier,

Le déni est tellement plus cool que ce genre de vérité,

Mais quand, mais quand, mais quand,

Quand est-ce qu’on se rendra compte,

Du temps du temps du temps

Qu’il nous reste en fin de compte ?

Et quand on se rendra compte

Du temps du temps du temps

Il sera trop tard….