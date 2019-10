Quatre-vingts secondes pour vous parler d’un restaurant qui vient d’ouvrir à Los Angeles : le Lowell Farms, le premier "Cannabis Café", c'est-à-dire le premier restaurant qui marie cuisine et cannabis.

Au Lowell Cafe © AFP / Frederic J. BROWN

Un événement dans le monde de la gastronomie américaine : reportages sur CNN, critique dans le NYTimes, adresse à découvrir pour Time Out. Particularité : Lowell Farms est le premier « Cannabis Café », le premier restaurant qui marie cuisine et cannabis.

La chef, Andrea Drummer, a imaginé la carte avec des produits bio et de saison. Des steaks, des salades de kale pour les palais les plus fins, des cheesecakes pour le dessert… Et puisque la loi interdit de cuisiner avec de la marijuana, chaque plat a été pensé pour accompagner ou compléter l’expérience de la weed. Des joints déjà roulés, des bangs sont proposés aux clients.

Pas d’alcool à table, là aussi, c'est la loi. Mais le Lowell Farms a recruté un « flower host », pas facile à traduire, comprenez l’équivalent d’un sommelier spécialisé dans les saveurs et les effets de la weed et qui est là pour aider les clients à s’y retrouver dans la longue liste des produits chargés en THC…

Au Café Lowell Cafe à Hollywood © AFP / Frederic J. BROWN

Il faut s’y prendre longtemps, très longtemps à l’avance pour avoir une table. Les réservations sont prises d’assaut. Les premières critiques sur « Yelp » sont élogieuses…

Avis aux amateurs de politique comparée — et à ceux qui s’intéressent à l’état du débat sur la légalisation en France. Quelques jours à peine après le feu vert donné par les députés français à l’expérimentation du cannabis thérapeutique.

Extrait musical

Snoop et Wiz Khalifa, deux des plus grands experts du sujet… et des investisseurs dans le florissant business du cannabis...