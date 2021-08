C’est la taille moyenne de notre appendice, ce petit organe au mieux qui ne sert à rien, au pire qui provoque inflammation et infection. Méprisé, mal aimé, ce matin l'appendice est réhabilité !

Il mesure une dizaine de cm. L'appendice, ce petit organe inutile et méprisé © Getty / SCIENCE PHOTO LIBRARY

Cette insignifiante excroissance suspendue à notre colon nous permettrait en réalité de vivre plus longtemps. C’est très sérieux : ça vient d'une étude récente de l’Inserm et du Muséum d’histoire naturelle. Les chercheurs ont analysé 258 espèces de mammifères… les uns sans appendice, les autres avec. Au passage, on apprend que certains animaux en ont un : le koala, l’orang-outan, le lamentin… on se couchera moins bête ce soir comme dirait ma grand-mère !

Bref ce qui ressort de tout ça, c’est que les animaux qui en ont, vivent plus longtemps !

Les chercheurs ont évidemment exclu tout autre facteur : pas de corrélation par exemple entre la longévité et le régime alimentaire, la vie sociale ou l’environnement. Les scientifiques pensent que l'appendice serait une sorte de refuge pour les bonnes bactéries, de celles qui nous évite de mourir de diarrhées infectieuses par exemple... amis du petit-déjeuner, bonjour !

Vous allez me dire "d’accord… mais quid de tous ceux qui ont subi une ablation, opéré suite à une appendicite ou une péritonite ?"

Eh bien, je vous répondrais pas de panique ! Ce qui compte visiblement c’est l’appendicite dans le jeune âge car il éduque le système immunitaire et lui permet de lutter plus tard contre toute forme d’infection qu’on ait gardé son appendice ou pas.

Bref cette petite chose qu’on pensait inutile et nuisible nous permettrait de gonfler nos défenses immunitaires et donc de vivre plus longtemps.. en voilà une bonne nouvelle !