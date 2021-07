80 secondes pour une chanteuse qu'on diffuse trop peu sur Inter.

Un grand pas vient d'être franchi pour l'autonomie de Britney Spears © Getty / Gabe Ginsberg/FilmMagic

Britney Spears, l'une des pop-stars américaines les plus connues de la planète vient de décrocher une victoire dans un combat judiciaire. Car on est bien au-delà de la musique, des mélodies sucrées et des clips lascifs.

Britney est devenue ces derniers mois une cause quasi politique, quasi féministe et elle est aussi un mot-clé sur les réseaux sociaux et dans les manifs. "FREE BRITNEY", "LIBEREZ BRITNEY".

Car la méga-star vit sous la tutelle de son père depuis 13 ans. Depuis un pétage de plomb très médiatisé devant les caméras, elle s'était fait raser le crâne, finie sa crinière blonde de Lolita. La rançon de la gloire, le poids du succès, avait-on expliqué à l'époque. Aujourd'hui, à l'aune d'un nouvel éveil féministe, on y voit davantage le poids insupportable que les industries du divertissement font peser sur les épaules des femmes artistes. De Marilyn Monroe à Amy Winehouse...

Dans le cas de Britney, son père a mis la main sur sa fortune et sur toutes les décisions de sa vie, jusqu'aux plus intimes. On apprenait il y a quelques temps qu'il avait refusé qu'elle se fasse enlever son stérilet pour avoir d'autres enfants : le patriarcat dans ce qu'il a de plus archaïque, ont dénoncé son armée de fans.

Mercredi, pour la 1ère fois, une juge a autorisé Britney, 39 ans, à choisir son propre avocat. Un grand pas dans sa quête d'autonomie. Mais on le voit, les enjeux dépassent largement la chanteuse où il est question de la violence de la justice américaine, des droits des personnes fragiles psychologiquement et de la place des femmes, de leur émancipation et du regard que l'on pose sur leur succès.