C’est le point Coluche ou le point Desproges des échanges sur l’humour : oui, avant, on était plus libres, plus drôles, aujourd’hui, on ne peut plus rire de tout.

Quatre-vingts secondes ce matin sur un article savant qui prend au sérieux cette idée d’un recul du rire, d’une « crise du rire » qui aurait remplacé les bonnes vieilles crises de rire.

Alain Vaillant et Matthieu Letourneux rappellent, c’est important, que le rire est une transgression et que les limites transgressées évoluent selon les époques. En France, de plus, le rire se trouve pris entre, d’un côté, ce que la loi interdit de dire, des propos sexistes, racistes, antisémites, homophobes et, de l’autre, des formes de réprobation sociale face à une mauvaise ou une sale blague. Pour les humoristes, slalomer entre tout ça n’est pas une partie de plaisir. Quant au rire dans les médias, à la télé, à la radio, il est très codifié et circule dans des espaces, des formes, des dispositifs bien définis. C’est avec internet et les réseaux sociaux que les choses se dérèglent puisque le fonctionnement même de cet univers sort le rire de ce contexte initial et le soumet à la tourmente conflictuelle des opinions.

Conclusion : « on peut toujours rire de tout, et sur internet, on peut plus que jamais le faire, de façon souvent plus violente et plus cruelle qu’ailleurs – simplement on découvre désormais que ce rire a un sens et un risque. »