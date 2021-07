C’est une série de podcasts douce et chaleureuse, intime aussi parce qu’elle propose de partager ce jardin secret qu’est une playlist de ses morceaux préférés.

Mylène Farmer dans La Radio de... Pomme.

Quatre-vingts secondes ce matin sur La Radio de, la radio de Clara Luciani, de Feu ! Chatterton, de Pomme, d’Eddy de Pretto et de La Femme. France Inter leur a proposé de choisir dix morceaux qui les accompagnent depuis toujours ou qu’ils viennent de découvrir, et d’expliquer pourquoi ils leur sont si attachés.

Exemple avec la radio de Pomme. En tête de sa playlist : Mylène Farmer.

« Sans contrefaçon » de Mylène Farmer, par ailleurs jurée cette année au Festival de Cannes, on le verra avec Corinne Pélissier dans quelques minutes.

Chacune de ces radios compose un autoportrait musical, une toile de références, d’influences et de souvenirs personnels. On est pris par la main et l’oreille : ça peut faire une belle bande-son d’été. La radio de : écouter sur l’application Radio France.