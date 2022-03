Tout avait pourtant bien commencé entre Vladimir Poutine et la musique rap...

80 secondes ce matin sur le fossé qui sépare désormais le maitre du Kremlin des rappeurs de son pays, dont les clips cumulent des dizaines de millions de vues sur Internet...

Le rappeur Oxxxymiron, originaire de Saint Petersbourg mais diplômé d'Oxford et qui a grandi en Angleterre, dès jeudi il publie une vidéo dans laquelle il s'oppose à l'invasion de l'Ukraine...

La plupart des gens en Russie est contre cette guerre et j'ai la conviction que plus les gens parleront ouvertement de leurs positions... plus vite nous pourrons arrêter cette horreur

Dans la foulée il annule six concerts en Russie tous complet et d'autres rappeurs adoptent la même position...

Cela n'a pas toujours été le cas... Poutine a longtemps été pour eux une source d'inspiration...

En 2009 il participe même à un tremplin musical, rappant sur scène micro en main devant un public en délire et auquel il explique que le graffiti est un art élégant, que le breakdance je cite ça force le respect... Un papier du journal Le Monde raconte ça dans le détail...

Et puis à la fin des années 2010, le rap devient en Russie la musique de la contestation. En novembre 2018, le rappeur Husky est arrêté lors d'un concert donné en pleine rue, et un mois plus tard, Poutine convoque une réunion au Kremlin. Le rap est, dit-il "basé sur trois piliers : le sexe, la drogue et la protestation , cela va mener à la dégradation de la nation".

Dorénavant le ministère de la Culture contrôlera et censurera la production...

Fin de l'idylle entre l'autocrate et des artistes très populaires auprès de la jeunesse dont une partie ose descendre dans les rues depuis jeudi...