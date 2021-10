Comment se passer de nouvelles chaussures ? de nouvelles étagères ? d'un nouveau vélo ?

Vers une pénurie de bleu © Getty / oxygen

Voilà les questions que nous posent cet automne de pénurie entre manque de matières premières, difficultés d'approvisionnement, explosion de la demande. Et ce n'est pas fini

Quatre-vingts secondes ce matin sur la pénurie de Bleu... Dont l'un des poids lourds du secteur de la peinture le néerlandais Akzo Nobel nous dit qu'il a de plus en plus de mal à en fabriquer...

Pas uniquement le Bleu Pétrole dont on a bien compris qu'on allait devoir se passer non tous les bleus, marine, indigo, nuit, roi et j'en passe...

Pourquoi le Bleu ? Car explique à l'agence Bloomberg le directeur de cette marque vieille de 200 ans, le bleu est l'une des couleurs basiques les plus difficiles à obtenir, à synthétiser chimiquement.. Plus d'une centaine d'additifs sont nécessaires pour l'obtenir, chaque ingrédient compte...

c'est aussi l'une des couleurs les plus demandées, particulièrement ces derniers mois...

Vous qui avez repeint votre cuisine ou votre chambre pendant les confinements vous voyez de quoi je parle...

Alors peut - on vivre sans Bleu, au moins quelque temps, que l'on soit Gendarme, Schtroumpf ou supporter de l'Equipe de France...

Avec les mots, sans aucun doute, ceux de Christophe ou de Dominique A

Extrait "Vers le Bleu" de Dominique A