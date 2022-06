Florence Paracuellos vous le disait hier dans le journal de 8h : le film "Top Gun : Maverick" fait en France un véritable carton.

Tom Cruise dans Gun Maverick © Paramount pictures

Le film a également franchi le mur du son aux Etats-Unis en rapportant, c’est un record, 156 millions de dollars au box-office pendant le long week-end de Memorial Day. Mais tout est politique et aujourd’hui, marque de l’époque, tout est surtout polémique, y compris les blockbusters.

Quatre-vingts secondes ce matin sur la réception de Top Gun : Maverick par une partie des médias de droite américains. Pour le dire vite : le triomphe du film est celui de l’Amérique d’avant. D’avant quoi ? D’avant les wokes et le wokisme bien sûr !

Le site Breitbart titre ainsi sur un Top Gun « masculin », « pro-américain », qui a terrassé les « flops wokes »

Fox News se réjouit également que le film n’ait pas été « wokifié ». Pour d’autres, le film montre « une bande de militaires beaux gosses qui vont défendre le pays » et non des soldats « victimes de problèmes mentaux », « aussi impérialistes et corrompus » que les Etats-Unis eux-mêmes. Voilà la grandeur de « l’ère Reagan » enfin célébrée dans un film qu’aucun message en faveur de « l’inclusion » ou de la « diversité » ne vient polluer. Quelle différence avec les cours d’études féminines dispensés dans les nouveaux Star Wars !

Interrogé sur le film, son réalisateur Joseph Kosinsky avait une ambition plus modeste : le premier Top gun était sur un garçon devenant un homme, disait-il, le second sur un homme devenant un père. Il ajoutait : « Avec un peu de chance, ça plaira à tout le monde. » Sur ce point : mission accomplie.