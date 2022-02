La "Familia grande" de Camille Kouchner (aujourd’hui disponible en édition de poche) a libéré, vous le savez, la parole sur l’inceste. Et ce fut un effet de souffle.

"La maison de poupée" de Florence Hirigoyen © Getty / Catherine Delahaye

C’est la même violence qui vous saisit à la lecture du livre de Florence Hirigoyen.

Quatre-vingts secondes ce matin sur ce livre à première vue déroutant : des photos, certaines en couleurs, d’autres en noir et blanc, qui montrent de petites poupées vivant dans leur petite maison.

Un arbre généalogique permet de comprendre qu’il s’agit d’une famille et qu’elle a bien existé.

La scène d’ouverture, en forme de conversation entre une femme prénommée F. et un psychiatre donne la clé : « rejouer l’enfance avec des poupées. Parce que, enfant, je ne me le suis pas autorisé ».

Cette enfance fut, en effet, brisée par l’inceste et le viol de la petite fille par son père

On lui dit de prendre sur elle, de se taire tout en lui reprochant d’être une enfant mutique. La famille se recompose autour du secret et de l’implosion silencieuse de la petite F. Au fil des pages et des flashbacks, ce sont l’adolescence, la jeunesse, l’âge adulte qui se dévoilent dans l’horreur du traumatisme et de ses conséquences.

Ce livre, fort, nécessaire vous transperce le cœur.

C’est une lecture d’autant plus indispensable que ces poupées frappent plus durement encore que des mots.

Ne passez pas à côté de cette Maison de poupées de Florence Hirigoyen, en libraire aujourd’hui, publié aux éditions les Arènes.