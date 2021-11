C’était en 2001, dans le sillage des attentats du 11 septembre.

Pierre Billaud avec un technicien lors d'un reportage au Kosovo.

Les Etats-Unis avaient entamé leur campagne de frappes aériennes contre l’Afghanistan, aux mains des talibans qui avaient accueilli et protégé Oussama Ben Laden. Au sol, c’étaient les forces afghanes de l’Alliance du Nord qui menaient le combat.

Quatre-vingts secondes ce matin pour saluer la mémoire de Pierre Billaud, longtemps à France Inter avant de passer chez RTL, de Johanne Sutton de RFI et de Volker Handloik du magazine Stern, nos confrères et notre consœur tués là-bas il y a 20 ans, jour pour jour. Ils étaient sur un char de l’Alliance du Nord quand ils tombèrent dans une embuscade talibane.

Pierre Billaud à France Inter. © Radio France

Pierre Billaud et Johanne Sutton sont morts ensemble comme ils travaillaient ensemble, sur le terrain. En Afghanistan, ils partageaient un seul et même Nagra, ce gros enregistreur qui permet de capter le son et de faire du reportage. Les autres magnétos n’avaient pas résisté au froid. Dans ces situations, la concurrence habituelle entre les médias n’existe plus : l’entraide est la règle, comme dans ce reportage que Pierre Billaud consacrait, trois jours avant sa mort, au sort des femmes afghanes. C’est Johanne Sutton qui avait prêté sa voix.

Vingt ans après, je me souviens encore de la foule compacte d’amis, de collègues massés dans le grand hall de la Maison de la Radio pour un dernier hommage. Dans le temple de la parole qu’est notre maison, on n’entendait ce jour-là que le silence.