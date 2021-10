Bennett Driscoll est un artiste peintre de 55 ans. Ses années de gloire sont derrière lui et son récent divorce n’a pas arrangé les choses.

Il vit désormais au fond de son jardin, dans son atelier : il n’a plus les moyens d’occuper sa somptueuse maison londonienne à l’autre bout de la pelouse.

Pour gagner sa croute, il la met donc en location sur la plateforme AirBed et regarde les touristes d’une semaine ou d’un mois vivre dans ses anciens murs.

Quatre-vingts secondes ce matin sur le roman Super hôte de Kate Russo – car oui, si la cote du peintre s’est effondrée, les voyageurs de passage le notent en revanche très bien sur l’application et lui permettent d’accéder au Graal, le statut envié de « super hôte ».

Grâce au principe des locations de courte durée, on voit entrer et sortir du roman des personnages dont nous sont livrés des fragments de vie

Une ancienne étudiante qui revient à Londres chercher l’avenir dans son passé ; une artiste conceptuelle obsédée par la productivité de Bennett ; une autre femme, mère de grands enfants, qui vient de divorcer et entend reconstruire sa vie....

Ces femmes, qui n’ont ni le même âge ni les mêmes préoccupations, font à chaque fois basculer le roman dans des directions différentes. Quant aux regards croisés entre l’atelier et la maison, le peintre et les occupantes, ils forment les véritables dialogues de ce livre.

C’est un roman malin, drôle, bien ficelé, un roman sur les femmes, les hommes et les âges de la vie. Ne manquez pas ce petit plaisir : Super hôte de Kate Russo est publié chez Quai Voltaire.