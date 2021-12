Ce nouveau média franco-allemand est né, date symbolique, le jour de la clôture de la COP 26.

Capture écran de la page d'accueil de "Nowu" © Nowu

Son ambition est à la fois simple et colossale, celle d’accompagner la jeunesse vers 2050, rendez-vous que le monde s’est fixé à lui-même dans sa lutte contre la catastrophe climatique. Quatre-vingts secondes ce matin sur Nowu, c’est le nom de ce média, disponible uniquement en ligne, site web, compte Instagram, vidéo YouTube. Il est le fruit d’une collaboration entre France Télévision et les Allemands de la WRD.

Le tutoiement est de rigueur et le ton volontairement décontracté

« NOWU (…) te propose plein d’outils et de contenus pour se bouger face à l’urgence environnementale et faire entendre ta voix. Et ce, que l’écologie soit ton truc ou non. » La perspective est volontairement optimiste, ce média veut montrer que le futur reste désirable à condition de se mobiliser. Et Nowu d’imaginer un faux journal télévisé qui, en 2050, annoncerait de bonnes nouvelles rendues possibles par 29 années de mobilisation collective.

Extrait

Objet de laboratoire, Nowu l’est à plus d’un titre : journalisme d’optimisme par temps de catastrophe, journalisme de mobilisation plus que de déploration, journalisme d’entraînement collectif au temps de l’individu-roi. L’avenir de la planète vaut bien ce coup de sonde !