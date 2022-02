Des seins, des torses, des sexes d'hommes ou de femmes peints, sculptés ou dessinés. La nudité dans l'art est-elle en train de disparaître de nos écrans ?

La liberté guidant le peuple de Delacroix © AFP / Alfredo Dagli Orti / Photo12

Quatre vingt secondes ce matin sur l'alerte lancée hier par l'Académie française des Beaux-Arts.

Cette institution deux fois centenaire publie un communiqué dans lequel elle estime que la censure des réseaux sociaux entrave considérablement la promotion de l'art sur ces médias je cite incontournables".

En cause : les algorithmes qui régissent le fonctionnement des plateformes Facebook, Instagram ou encore Twitter... et empêche la diffusion d'image de nus, sans faire la différence entre les œuvres d'art et les photos intimes.

"L'Origine du monde" de Courbet ou "la Liberté guidant le peuple" de Delacroix ont déjà subi cette censure ; les tournesols peints par Van Gogh jamais.

Pourtant, les 300 pages du règlement de Facebook concernant la nudité précise bien que la censure ne peut s'appliquer aux œuvres d'art. Mais dans les faits l'intelligence artificielle ne fait pas la différence. Et quand les musées français empêchés de faire la promotion de leurs expos tentent d'alerter les géants du numérique, ils ont le plus grand mal à les contacter, si bien que la plupart du temps ils renoncent (comme le rappelait une enquête du journal le Figaro en décembre dernier).

Alors que faire ? L’année dernière l'office du tourisme de vienne en Autriche avait vu une campagne de communication censurée car exposant des toiles de Modigliani trop suggestives.

Elle avait alors ouvert un compte sur la plateforme "Onlyfans" spécialisé dans les contenus pornographiques. Une provocation ! L'académie des Beaux Arts a choisi une méthode plus consensuelle.