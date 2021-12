80 secondes ce matin sur cette question brûlante : quel est le village le plus froid de France ?

Le Doubs à Mouthe © Getty / Pierre WITT

Loin de moi l'idée de marcher sur les plates-bandes gelées de Marie Pierre Planchon, qui dans quelques minutes vous offrira le relevé des températures du pays, mais je me dois de vous faire part d'un débat qui monte chez les férus de météo...

Si l'on en croit les archives de Météo France, il s'agit bien de Mouthe dans le département du Doubs : - 41 °C relevé en 1985, le record n'a jamais été battu. "Sans toute la France, Mouthe est connue pour ce froid" explique fièrement son maire Daniel Perrin dans l'Est Républicain cette semaine, bien décidé à garder ce trophée… car depuis l'an dernier, un autre village revendique ce titre ! Celui de la Chapelle des Bois, toujours dans le Doubs, désormais équipé lui aussi d'une station météo et estampillée commune la plus froide de l'hiver 2020.

Mais ces derniers jours, c'est du Jura voisin que vient la concurrence, pas d'un village mais d'une vaste clairière au milieu des bois : la Combe Noire et là la source n'est plus Météo France mais un jeune météorologue amateur ! Ilyes Ghouil, passionné au point d'ouvrir en 2016 à l’âge de 14 ans son propre site météo. Il affirme que cet endroit est la capitale française du froid, relevé à l'appui : il a fait à la Combe Noire hier matin - 33 °C. Explication : dans ce lieu encaissé, sans la moindre végétation, sur la neige, l'air froid s'accumule, un congélateur à ciel ouvert.

Pour les coulisses de cette bataille du froid je vous renvoie au site de notre jeune météorologue meteofranccomtoise.fr