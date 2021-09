« Face à cet enfer qu’est le chagrin, je suis dépourvue d’expérience et de formation » écrit Adichie, qui raconte les larmes, la colère et le déni. C’est un texte bref, une suite de petits chapitres écrits du cœur de la douleur.

Quatre-vingts secondes ce matin autour des Notes sur le chagrin de la grande romancière Chimamanda Ngozi Adichie. Sa famille, pendant la pandémie de COVID, quand la terre entière était confinée, avait pris l’habitude de se retrouver tous les dimanches sur Zoom, l’un en Angleterre, deux autres aux Etats-Unis, Chimamanda Ngozi Adichie à Lagos, ses parents dans la ville d’Aba, au Nigeria aussi. Le 7 juin tout le monde papote et plaisante, le 10 juin son père meurt.

« Face à cet enfer qu’est le chagrin, je suis dépourvue d’expérience et de formation » écrit Adichie, qui raconte les larmes, la colère et le déni. Cette mort, elle la refuse comme elle aimerait refuser les visites des proches, ces « complices » qui, en venant se recueillir devant le défunt, rendent la « chose réelle ».

Les marques de sympathie, les messages de condoléances sur le thème « honore le souvenir de sa vie » lui pèsent comme une insupportable manière de « moraliser sur la permanence de la mort » alors que sa permanence est « précisément la source de l’angoisse ». Mais comment donc « déproduire » un tel événement ?

En quelques pages, Chimamanda Ngozi Adichie écrit le « livre de son père », comme Albert Cohen avait écrit Le livre de ma mère

Ces notes sur la perte, l’« effondrement » et la « tyrannie » du chagrin sont poignantes et, pourquoi ne pas le dire, la littérature a aussi cette fonction, elles seront utiles à ceux qui restent, qui pleurent et un jour, le chagrin passé, pourront se souvenir. Notes sur le chagrin est publié chez Gallimard.