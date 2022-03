Ça n’est pas le banquet de Platon mais le banquet de Gaudry.

Les conférences France Inter - François-Régis Gaudry © Radio France

Il faut les imaginer sur scène, la cheffe doublement étoilée Stéphanie Le Quellec, le docteur en neurosciences Gabriel Lepousez, chercheur au sein de l’unité perception et mémoire de l’institut Pasteur, et Jérôme Gagnez de la joyeuse bande de l’émission On va déguster sur Inter. Quatre-vingts secondes ce matin sur « les secrets du goût », la conférence interactive que vous propose François-Régis Gaudry, en direct depuis le studio 104 de la Maison de la Radio et retransmise dans 150 cinémas en France.

L’idée est simple – s’il faut manger pour vivre, il est aussi possible de réfléchir en mangeant, par exemple à la délicate question des aliments qu’on aime ou qu’on n’aime pas : François-Régis Gaudry.

Le studio 104, où auront lieu des expériences scientifiques et des dégustations, est déjà complet