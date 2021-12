Entretiens, préfaces, articles de presse, chroniques radio et nombreux hommages de lecteurs : c’est un livre d’érudition joyeuse qui nous rappelle combien Alain Rey fut généreux et présent dans nos vies, un membre de cette famille qu’est la langue française.

Alain Rey en 2018 © AFP / Patrick Fouque / Photo12

L’entrée "cadeau" du Dictionnaire historique de la langue française, chef d’œuvre du regretté Alain Rey, est surprenante…

Le mot désigne d’abord une lettre "ornée de grands traits de plume pour décorer les écritures" ; par extension "les formes que l’on trace distraitement sur les cendres ou le sable" et, par figure, "des enjolivures inutiles dans le discours d’un avocat, d’un auteur".

Ce n’est qu’en 1669 que le sens "ce qu’on offre à quelqu’un en hommage, pour faire plaisir" est attesté. Quatre-vingts secondes ce matin en hommage, justement, au lexicographe Alain Rey, disparu il y a un an. Un livre passionnant salue sa mémoire, son savoir et son œuvre colossale.

On y voit par exemple la fascinante reproduction d’une page sur le mot "amour", raturée, amendée, réécrite d’une plume technique et élégante par Alain Rey.

Ailleurs, des analyses sur l’état de santé de la langue française. Le diagnostic ? "Il n’est que deux sortes de langues : les langues malades et les langues mortes". D’autres pages déplorent l’emprise de la langue publicitaire, les formes de la langue politique et médiatique, la désinvolture, parfois, de ceux dont le métier devrait être de bien parler ou de parler le mieux possible.

► Salut Alain ! Hommage à Alain Rey est publié aux éditions Le Robert, évidemment. C’est un cadeau, au sens 1669, pour Noël 2021.