Le son qu'elle produit est dit on celui qui s'approche le plus de la voix humaine.

La jeune génération de joueurs de viole a été bercée par le film d'Alain Corneau © AFP / LUC ROUX / Collection ChristopheL

Quatre-vingts secondes ce matin sur la viole de gambe...

Des albums et des concerts nombreux, dont une journée spéciale à la Maison de la Radio et de la Musique le mois prochain et une génération de jeunes musiciens, de jeunes gambistes, dont Le Figaro dresse le portrait ce matin...

Ils ont entre 25 et 35 ans et ont été bercé par le film d'Alain Corneau ...

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

"Tous les matins du monde" sorti il y a 30 ans presque jour pour jour...

A l'affiche Jean Pierre Marielle, Guillaume et Gérard Depardieu et surtout un instrument alors ignoré du grand public la Viole de Gambe... Cette grosse caisse surmonté d'une tête sculptée que l'on place entre ses jambes pour en faire vibrer les cordes... La bande originale du film signée Jordi Savall va s'écouler à 1 million d'exemplaire entre 1992 et 2000...

Et infuser parmi les apprentis musiciens de l'époque dont Myriam Rignol qui a depuis appris à voyager avec son imposant compagnon....

Extrait

Un extrait d'une vidéo pour tout savoir sur la viole de gambe.. A retrouvez sur le site de la maison de la radio et de la musique avant la journée spéciale du 27 mars prochain...