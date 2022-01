C’est une série qu’on pourrait résumer d’une formule fameuse : l’humour est la politesse du désespoir.

Ricky Gervais, qui produit, dirige et joue le rôle principal d'"After Life" © Natalie Seery/Netflix

Quatre-vingts secondes ce matin sur After Life dont la troisième et sans doute dernière saison a été mise en ligne il y a une dizaine de jours, série de et avec le comique anglais Ricky Gervais qui y joue le rôle principal de Tony.

Nous sommes dans une jolie petite ville d’Angleterre

Tony ne se remet pas de la mort de sa femme, il passe sa vie à regarder sur un ordinateur les vidéos de son bonheur perdu. Il boit beaucoup, il est profondément dépressif, voire suicidaire, et d’une folle agressivité à l’égard de tous ceux qui veulent lui venir en aide. Les premières cibles sont ses collègues de la gazette locale, petit canard familial étranglé financièrement et dont l’équipe est composée d’une belle brochette de sympathiques bons à rien. Comme journaliste, Tony est appelé à faire des articles sur les habitants de la ville qui, dans leur banalité burlesque, deviennent des personnages le plus souvent hilarants.

Comment continuer à vivre après le décès d’un proche, comment ne pas être happé par le désespoir, comment faire son deuil : After Life se sert du rire pour exprimer les grandes douleurs… et c’est tout simplement formidable. C’est à voir sur Netflix.