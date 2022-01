Des scrutins majeurs, cette année, il va y en avoir en France, au Brésil, au Kenya, en Australie, aux Philippines et aux États-Unis où les élections de mi-mandat risquent d’être tendues, pour le dire simplement.

Comment Facebook gère-t-il le traitement des élections ? © Getty / Chesnot

Quatre-vingts secondes inquiètes ce matin sur la tribune que publie Kathie Harbath dans le New York Times. Elle travailla dix ans chez Facebook où elle avait précisément la charge de gérer le traitement des élections par le réseau.

Son constat est clair, c’est le même que celui de la lanceuse d’alerte Frances Haugen dans le 7/9 en novembre dernier : Facebook n’est pas prêt à gérer le « tsunami » électoral car prendre soin du débat démocratique ne s’improvise pas.

Il faut un travail très en amont, avec des organisations citoyennes, des associations, des ONG qui aident à cadrer les débats et gérer les flots potentiels de désinformation. Il faut par ailleurs des armées de modérateurs qui connaissent non seulement la langue mais aussi les us et coutumes des différents pays. Et, cerise sur le gâteau, Facebook ne communique pas sur les dispositifs qu’il entend mettre en place, comme si cet enjeu civique relevait du secret des affaires.

Question candide : serait-il délirant d’exiger d’avoir toutes ces informations ? Qu’elles soient publiques, débattues, évaluées avant les élections ? Mon petit doigt me dit que ce serait le minimum vital avant que la démocratie se retrouve, un peu partout, menacée ou dévitalisée.