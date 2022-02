Trois divorces, un mariage et un enterrement : on pourrait résumer ainsi cette série britannique que je découvre bien tard sur l’excellente plateforme d’Arte.

Image de la série "The Split" © Arte/FR_tmdb

Quatre-vingts secondes ce matin sur The Split qui raconte principalement l’histoire de trois sœurs, Hannah, Nina, Rose et de leur mère, Ruth. Trois d’entre elles sont avocates, spécialisées dans les divorces venimeux de couples riches ou très en vue. Comme les histoires d’amour finissent souvent très mal, il est préférable d’avoir l’une d’elles à ses côtés pour faire valoir ses droits dans ces procédures empoisonnées.

The Split pourrait être, et elle l’est d’ailleurs, l’une de ces séries centrées sur le monde judiciaire

Mais son ressort dramatique est autrement plus riche car ces couples qui se déchirent finissent par offrir un miroir introspectif aux avocates : pourquoi le mari, le père, a-t-il quitté Ruth et ses filles à leur plus jeune âge ? Qu’en est-il, derrière les portes d’une sublime maison où la sœur aînée, Hannah, de retour du prestigieux cabinet d’avocats où elle travaille, semble mener une vie de carte postale familiale ?

Vous l’aurez compris : c’est à partir du divorce que The Split réfléchit à l’amour sous toutes ses formes et ses couleurs, dans tous ses plaisirs et ses fêlures, dans toutes ses promesses et ses impasses. Il y a un côté mélo dans cette série et, pour moi qui adore ça, je vous certifie que c’est un vrai compliment ! J’ai hâte de regarder la saison 2, disponible aussi sur la plateforme d’Arte.