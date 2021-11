Un certain nombre de pays rouvrent en ce moment leurs frontières aux expatriés ou aux touristes, après des mois de fermeture en raison de l’épidémie de Covid. Ce sera lundi prochain pour les Etats-Unis mais, d’ici là, quatre-vingts secondes ce matin pour un "New York aller et retour"

Extrait de la couverture du livre "New York aller et retour" aux Editions de la Martinière

Un New York aller et retour, plus écologique et économique qu’un billet d’avion : un voyage dans l’espace et le temps avec pour guide le grand photographe Raymond Depardon.

"New York aller et retour" est un élégant petit livre, un recueil de photos en noir et blanc des passants et des rues de la Grosse Pomme.

Raymond Depardon avoue avoir eu du mal, dans un premier temps, à photographier New York. Il avait tout simplement « peur ». Il marchait « sans fin, remontant les avenues (…) en une sorte de travelling », il trouvait les New Yorkais « agressifs » dans cette « ville toujours en mouvement » où lui-même ne « revenai[t] jamais en arrière ».

Dans sa préface, Philippe Séclier avance que Depardon était encore trop photoreporter, trop reporter de guerre pour s’approprier New York. Il lui fallait changer de vie. Et ces photos démontrent que Depardon sut pour finir parfaitement capter l’héroïsme de la vie new yorkaise, l’architecture, la vibration de la rue et ces moments où les passants finissent par s’arrêter de passer.

Après le peintre, voici le photographe de la vie moderne et une trace d’un New York disparu, aujourd’hui que la ville a été ripolinée et ses quartiers gentrifiés. New York aller et retour de Raymond Depardon est publié aux éditions Points, parfait petit cadeau de Noël.