Sonia Devillers vous en parlait hier : ce mois de juin 2022 marque le 20e anniversaire de la série télé The Wire (Sur écoute pour le titre français)

"We own this city" nouvelle série de David Simon © OCS

Considérée comme l’une des meilleures jamais produites, le chef d’œuvre de David Simon fédérant le grand public amateur de séries policières comme les cercles académiques qui y trouvent un objet parfait pour analyser la déroute de la police américaine dans « la guerre contre la drogue ».

Quatre-vingts secondes ce matin sur We own this city, la toute nouvelle série de David Simon. Vingt ans après, on retrouve la ville Baltimore où tout ce que décrivait The Wire n’a fait que dégénérer, la fameuse « guerre à la drogue », donc, avec ses politiques du chiffre, ses arrestations sommaires et ses violences policières.

La série suit une unité d’élite de la police composée de flics violents et corrompus et l’enquête du FBI qui vise à la démanteler

Des avocats du ministère de la justice, en parallèle, cherchent à monter des dossiers de plaintes pour des violences policières, largement documentées mais qui n’aboutissent jamais devant un tribunal. Alors oui, des choses avancent, des scandales sont mis au jour, des coupables finissent en prison mais fondamentalement rien ne change.

Cette nouvelle série explore, avec un œil sociologique, anthropologique, documentaire, l’impasse dans laquelle se trouve Baltimore et, à traverse elle, tant d’autres villes des Etats-Unis. Vous pourrez lire dans le New York Times un entretien de David Simon sur The Wire et We own this city, les vingt années qui les séparent et la morale désespérante qui en découle. Les deux séries sont à voir sur OCS.