Elle peut sembler intimidante, réservée à une élite, propriété de mélomanes qui savent tout, en parlent bien et vous donnent envie de vous taire.

Dissiper le malentendu avec la musique classique est l’un des buts d’une formidable émission de nos cousins de France Musique, je n’en rate aucun épisode en podcast. Quatre-vingts secondes ce matin sur _La quatre-saisons n’est pas qu’une pizza,_titre génial de l’émission de Saskia de Ville qui, avec curiosité et humour, soigne nos complexes musicaux.

A son micro, les membres du groupe IAM parlent rap symphonique, la chanteuse Jeanne Added réfléchit à la dimension pop de Schubert, l’écrivaine Cécile Coulon raconte comment la musique classique est entrée et sortie de sa vie comme un chat, avant de s’y installer durablement. L’acteur et auteur Stéphane de Groodt raconte ses souvenirs d’enfance, quand Bach était diffusé à plein volume à la maison. La musique fut, pour lui, comme une leçon d’écriture.

Extrait

Au fil des épisodes, se dégagent des relations très intimes à la musique classique et d’autres, plus lointaines et hasardeuses. Morale de l’histoire : il n’y a pas de modèle, pas de bonne ou de mauvaise manière d’écouter. La quatre-saisons n’est pas qu’une pizza, émission de Saskia de Ville à écouter sur France Musique et en podcast sur l’application Radio France.