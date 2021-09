Cela faisait près de 40 ans que la justice était aux trousses de cet héritier d’une riche famille de promoteurs immobiliers new-yorkais.

Robert Durst avait échappé aux poursuites pour la disparition de sa femme, avait été acquitté pour le meurtre d’un voisin de palier mais a finalement été reconnu coupable vendredi dernier dans une troisième affaire, le meurtre de sa meilleure amie, commis en l’an 2000.

L’histoire est étonnante : après avoir réalisé un film de cinéma sur cet étrange personnage, Andrew Jarecki reçoit un coup de fil de Robert Durst.

Dans un mélange d’hybris et de narcissisme bravache, il vit mal que des acteurs d’Hollywood s’emparent de sa vie et prennent toute la lumière. Il demande donc à livrer sa version des faits et accepte d’être longuement interviewé par Jarecki.