Quatre-vingts secondes ce matin sur "L’Usine à privilèges" de Christina McDowell qui emmène son lecteur où elle-même a grandi : dans la haute, la très haute société de Washington.

Plongée dans la haute société de Washington © Getty / Margarita Komine

Il y a un petit quelque chose de Tom Wolfe dans ce roman, l’ironie, le sens de l’observation sociale et cette capacité à exposer le double jeu que projettent les personnages, pris entre leur narcissisme ou leurs vices intimes et leur image sociale. "L’Usine à privilèges" de Christina McDowell emmène son lecteur où elle-même a grandi : dans la haute, la très haute société de Washington.

C’est un monde de sénateurs, de juges, de pontes de l’administration fédérale, d’ambassadeurs et de grands patrons

On y vit en vase clos, dans les mêmes rues des mêmes quartiers et la quiétude des gens bien nés jusqu’à ce qu’une de ces familles soit atrocement massacrée. Pour les parents, ce drame est un événement mondain de plus (comment s’habiller aux obsèques ?).

Pour les ados, la mort violente d’une des leurs accélère le cycle drogue, alcool, désespoir, cynisme, comportements à hauts risques. L’héroïne du roman, Bunny, y gagne au passage une conscience politique en se rendant compte que l’ensemble de ses privilèges, de ceux de sa famille et de ses ancêtres, se résument à un seul : être blanche de peau.

Dommage que cet aspect du roman soit, pour finir, le moins élaboré sur le plan de la fiction

L’auteure y revient même dans une note finale, comme s’il fallait mettre les points sur les i et donner le mode d’emploi de ce livre qui, pour le reste, est divertissant et se lit d’un trait.

"L’Usine à privilèges" de Christina McDowell est publié chez Liana Levi.