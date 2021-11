En ces temps de pandémie, et donc de stress, à une époque où embrasser quelqu’un n’est plus un mouvement d’amour mais la transgression d’un geste barrière, je le dis haut et clair : nous avons urgemment besoin de remèdes.

Un guide des remèdes musicaux © Getty

Quatre-vingts secondes ce matin sur le guide des Remèdes musicaux que signent Michka Assayas, Benoît Duteurtre et Alexandre Fillon. Qu’ils soient remerciés pour leur altruisme, eux qui nous proposent, de Mozart à Clara Luciani, « 200 musiques pour tous les moments de la vie ».

De A comme « assumer l’adultère » à Z comme « rester zen » en passant par « supporter les embouteillages », vaincre le « spleen du dimanche soir » avant de se manger « la déprime du lundi », le trio propose une playlist utile, pointue et ramassée. Un encadré attire notre attention sur des travaux russes consacrés aux vertus thérapeutiques de la musique où l’on apprend que, bien administrée, l’Ave Maria de Schubert permet de lutter efficacement contre l’addiction au tabac ou à l’alcool. L’entrée « syndrome des yeux secs », soit la faible quantité ou la mauvaise qualité des larmes, propose comme remède radical le « Ne me quitte pas » de Nina Simone qui, c’est vrai, m’a fait pleurer comme un veau il y a trois semaines.

On ne se reconnaît évidemment pas dans toutes les situations ni dans tous les morceaux proposés. Mais ce guide drôle, érudit et malin, est aussi une invitation à se créer sa propre playlist — sur l’amour, seul sujet qui vaille, je vous propose qu’on échange les nôtres.

Remèdes musicaux, aux éditions Buchet-Chastel