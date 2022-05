C’est un livre « amusant » mais « sérieux », pour reprendre les mots du sociologue Jean Viard qui en donne la préface.

Les paruraux : les parisiens qui deviennent ruraux dont la vie dépend de la qualité du Wifi © Getty / Steve Smith

Amusant sur la forme, un abécédaire illustré, espiègle et ironique ; sérieux sur le fond car il décrit l’une de ces mutations accélérées par l’épidémie de COVID.

Quatre-vingts secondes ce matin sur Les Paruraux, néologisme composé par Marion Kremp et Michael Prigent à partir de « parisiens » et « ruraux » pour décrire des individus qui ont décidé de vivre dans la verte en Île-de-France et de ne plus garder qu’un petit pied-à-terre dans la capitale.

Parmi les raisons qui poussent à quitter la ville : le prix de l’immobilier, l’exiguïté des logements, la pollution, tout ce qu’on appelait déjà au XVIIIe siècle « les embarras de Paris ».

L’abécédaire passe en revue les joies et les peines qui attendent les « paruraux »

Le jardinage comme alternative aux anxiolytiques, les mille nuances du silence, la possibilité de voir les étoiles la nuit, les voisins qui produisent tous quelque chose à picoler.

Grande différence avec la vie urbaine : la disparition de l’accès généralisé à tout, épicerie ouverte la nuit, taxis ou, plus grave, médecins et hôpitaux. A la lettre W, une forme de quintessence « parurale » : quatre entrées pour un seul mot, « WIFI », « point crucial, pierre angulaire, base de toute cette aventure. Votre départ ne pourra se faire (…) que si la connexion est bonne ».

Il y a beaucoup d’autodérision dans ce guide, qui reste pratique, avec par exemple des conseils sur la vidange des fosses septiques. Georges Perec est cité en exergue : « Ils tentèrent de fuir ».

Mais oui : que fuyons-nous vraiment quand nous fuyons ainsi ?

Les Paruraux, est publié chez Hachette.