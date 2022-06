Ce sont deux jeunes copains, deux voisins, l’une s’appelle Mélo, l’autre Octave. Avec des prénoms pareils, comment s’étonner qu’ils soient mélomanes et même musiciens !

Quatre-vingts secondes ce matin sur le podcast original que lancent nos cousins de France Musique à destination des enfants, des « petites oreilles » comme les appelle avec malice et tendresse Adèle Molle, l’auteure des Aventures d’Octave et Mélo.

Les deux copains, on les suit à la mer, à la montagne, à la ferme. Chacune de leur journée prend la forme d’une petite épopée vécue en musique, époques, genres, répertoires très différents. Pour leur balade en ville, les voici dans les rues, coup d’œil aux vitrines des magasins et aux passants qui passent avant de se retrouver, médusés, à l’opéra. Sur le chemin du retour, imaginez-les crânement en train de siffler sur les boulevards, petites oreilles !

Extrait

Chaque podcast se termine par la discographie de l’épisode. L’ensemble mis en ligne est d’une grande douceur et témoigne du travail incessant de France Musique auprès du plus jeune public. Ô jeunesse perdue, ça me donnerait presque envie de redevenir une petite oreille ! Les Aventures d’Octave et Mélo, disponibles sur l’application Radio France.